متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم باسل خياط متابعيه على حسابه على انستغرام بصور جديدة مع زوجته ناهد زيدان خلال تواجدهما معاً في احد المطاعم، معلناً أنه اليوم الخاص بها.
وظهر النجم السوري بلقطات عفوية اثناء تناوله الطعام بواسطة الشوبستيك بالقرب من زوجته التي خطفت الأنظار بجمالها وعفويتها ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيه الذبن أثنوا على اهتمامه الدائم بعائلته وإعطائهم الوقت الكافي رغم انشغاله في التصوير، متمنيين لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم.
وعلق باسل على الصورة قائلاً: “علمتني ان الخوف ليس خيارا.. يومها في الخارج.. الصورة من تصوير شموس حبيبي”، في إشارة الى ان ابنهما من التقط الصور العائلية الجميلة.
وكان باسل قد شارك مؤخرا، بمقطع فيديو مع إبنته الصغرى إيزابيل وهو يلعب معها في مدينة الألعاب بعفوية وطفولة، مؤكداً أنه وقتها الخاص في اللعب.
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط يحدث ضجة بطريقة تعامله مع زوجته: “وقتها الخاص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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