“كلنا منى السابر” تريند في السعودية وحلا الترك في مرمى الانتقاد

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن قضية الخلاف بين الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر ما زالت تتفاعل على المواقع. وفي هذا الإطار دشن مغردون سعوديون وسم أو هاشتاغ “كلنا منى السابر” وذلك تفاعلاً مع رفع الفنانة قضية ضد والدتها ومطالبتها إياها بدفع مبلغ يصل إلى 20.300 دينار بحريني أي ما يزيد على 53 ألف دولار أميركي.

وتفاعل الكثيرون معه وهاجموا من خلاله النجمة الشابة متهمين إياها بعقوق والدتها. كما ألقى الكثيرون باللوم على عاتق جدتها مها الترك. ووجه بعضهم نداء إلى الفنانة الإماراتية أحلام وطالبوها بالتدخل لجعل حلا تتراجع عن الخطوة التي قامت بها ضد والدتها.

ويشار إلى أن الفنانة اليمنية أروى دخلت على خط الخلاف مؤخراً واعتبرت أن حلا طفلة متوجهة باللوم إلى منى السابر. وقالت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع: “كيف أم توصل ابنتها إلى تلك المرحلة؟ تخلي إذا حد فكر يناسبها يقول أمها تقول عليها عاقة وسيئة. وهي مش ذنبها. الأهل دورهم فين في توعيتها لرفع القضية؟ وهذه مسؤولية الكبار”.