ميغان ماركل تظهر بشكل مفاجئ في هذا البرنامج

متابعة بتجــــــــــرد: في ظهور مفاجئ، أطلت ميغان ماركل دوقة ساسكس على قناة “سي إن إن” ضمن برنامج ” annual Heroes” الذي يسلط الضوء على أكثر لحظات العام إلهاماً والأشخاص الذين جعلوها تحدث.

وشكرت دوقة ساسكس جميع الأشخاص الذين ساعدوا بشكل أو بآخر في تلبية الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتنا خلال جائحة كورونا والتي أشارت إلى أنها “تمثل تحدياً عالمياً للجميع”.

وقالت ميغان: “في مواجهة هذا الواقع المدمر رأينا قوة الروح البشرية والطرق الرائعة التي تستجيب بها المجتمعات في هذه الأوقات الصعبة”.

وأضافت: “لقد رأينا الخير في الناس وفي جيراننا وفي مجتمعات بأكملها يجتمعون ليقولوا إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما جيراننا يعانون الجوع”.

وانتقل الأمير هاري وميغان للعيش في جنوب كاليفورنيا هذا العام بعد تنحيهما عن أدوارهما الملكية لبدء حياة أكثر استقلالية وللفرار من الإعلام البريطاني العدائي.