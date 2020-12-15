وعد تعبر عن استيائها وتوجه رسالة لحلا الترك

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت النجمة السعودية وعد عن استيائها مما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعالم الفن، وخاصة بسبب الخلاف الحاصل بين النجمة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر.

وأشارت وعد إلى أنها لا تتدخل عادة في أي خلاف ولا تدخل نفسها في متاهات السوشيال ميديا، ولكنها تأثرت وزعلت كثيراً بسبب هذه القصة كونها أماً.

وقالت وعد من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات: “الأم لا تتعوض مهما فعلت سواء كانت أماً جيدة أو استغلالية، سواء كانت تربيتها صحيحة أم لا، ولا أقول هذا لأنني أم ولكن لأنكن ستصبحن أمهات في يوم من الأيام”.

وأضافت: “فعلاً ما يحدث هو أمر مزعج، وفي ناس الفلوس تغير نفوسهم ولكن مهما كان نحن لا نضع اللوم على أي أحد”.

ووجهت وعد رسالة إلى حلا قائلة: “هذه أمك ولن تتعوض ولا تقولي لي جدتي وأبوي، فكري جيداً فلن تجدي أي شخص يحبك مثلها والله يهدي الجميع”.

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد كشفت عن صدور حكم المحكمة عليها بالسجن عاماً كاملاً بسبب رفع ابنتها قضية أمانة عليها بسبب عدم سدادها مبلغاً مالياً بقيمة 20 ألف دينار بحريني، كانت قد استلفته منها سابقاً بسبب ظروفها المالية الصعبة.

وأشارت السابر إلى أنها تعرضت للظلم بشكل كبير من عائلة زوجها السابق وخاصة أنها حُرمت من أطفالها، مؤكدةً أنها تعاني صعوبات مالية ولا تستطيع سداد المبلغ المالي.

وناشدت السابر النجمة الإماراتية أحلام طالبةً منها التدخل لحل خلافها مع ابنتها حلا لوقف حكم السجن عليها، مؤكدةً أنها مستعدة لسداد المبلغ كاملاً لحلا.