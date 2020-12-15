تعرفوا إلى أمنية أحمد العوضي في عيد ميلاده الـ34

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة عبر صفحته الخاصة في انستغرام ظهر فيها إلى جانب زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز متمنياً أن يبقى بجانبها إلى الأبد، وعلق عليها قائلاً: “معاً الى الأبد”.

وتأتي هذه الأمنية بعد احتفال الممثل المصري بعيد ميلاده الـ34، وبعد أن فاجأته ياسمين عبد العزيز بإقامة حفل خاص ومميز لهذه المناسبة إذ زينت البيت بالبالونات الحمراء والورود. ونشر العوضي صورة من أجواء الاحتفال شاكراً زوجته على هذه المفاجأة.

ويحرص الثنائي بشكل دائم على تأكيد حبهما عبر صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور وكلمات الغزل والحب.