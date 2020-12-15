بعد إصابتها بكورونا.. المذيعة شارون أوزبورن تقدم نصيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المذيعة ومقدمة البرامج التلفزيونية شارون أوزبورن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أوزبورن (68 عاما) التي كانت ضمن فريق التحكيم سابقا في برنامج "إكس فاكتور"، إنها دخلت لفترة وجيزة مستشفى بسبب إصابتها بالفيروس.



وأضافت أوزبورن المولودة في إنجلترا عبر "تويتر" مساء الإثنين: "أردت أن أشارككم أنني أصبت بـ(كوفيد 19). وبعد دخولي المستشفى لفترة قصيرة، أنا الآن أتعافى".

وقدمت نصيحة قائلة: "يرجى أن يظل الجميع آمنين وبصحة جيدة".

ولدت شارون أوزبورن، في 9 أكتوبر 1952 في بريكستون في جنوب لندن، وتزوجت من المغني والكاتب أوزي أوزبورن.

وصنفت شارون في المرتبة 25 بقائمة صحيفة "صنداي تايمز" لأغنى السيدات في بريطانيا، بعد النجاح الساحق الذي حققه برنامجها التلفزيوني (The Osbournes) المستوحى من الروتين اليومي لأسرتها. ثم زادت شهرة شارون، بعد أن شاركت في لجنة تحكيم برنامج (X Factor).