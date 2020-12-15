فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات" لأول مرة في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت إيرادات الأفلام في دور السينما المصرية بشكل ملحوظ، الإثنين، وحققت 8 أعمال إجمالي 230 ألف جنيه فقط.
وحقق فيلم "الصندوق الأسود" بطولة الفنانة منى زكي، بمشاركة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، الجمعة، 81 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، 45 ألف جنيه فقط.
وحصد فيلم "عفريت ترانزيت" 31 ألف جنيه، وهو من إخراج ياسر هويدي، أما الفيلم الكوميدي الاجتماعي "الخطة العايمة" من إخراج معتز التوني، فقد اكتفى بعائدات قدرها 45 ألف جنيه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحقق فيلم "زنزانة 7" 10 آلاف جنيه، فيما حصد فيلم "توأم روحي" وهو عمل اجتماعي رومانسي حظي بإشادة العديد من الجماهير والنقاد، 15 ألف جنيه فقط.
أما فيلم "فيروس" فلم يحقق أي إيرادات (صفر جنيه) لأول مرة في عام 2020، وحتى فيلم "الغسالة" لم يحقق هو الآخر إيرادات تذكر، حيث اكتفى بتحصيل 1211 جنيها فقط.
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