شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الدعائية لألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، أمس الاثنين، الحملة الدعائية الخاصة بألبوم عمرو دياب الجديد، الذى يحمل اسم "يا أنا يا لأ" فى الشوارع، وذلك قبل طرحه فى الأسواق وعلى جميع المنصات يوم 25 من شهر ديسمبر، ويقدم الهضبة خلاله من 12 إلى 14 أغنية.



دعاية البوم عمرو دياب يا انا يالا

كان الهضبة قد كشف مؤخرا عن 4 أغنيات من ألبوم "محسود"، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقى، والثانية "الجو جميل"، من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد عادل، والثالثة "قدامنا طول الليل مواويل"، والرابعة "أهه أهه"، التى شاركته فيها المطربة اليونانية إيرينى بابادوبلو، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقى.



اعنية الجو جميل

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي يتضمن 14 اغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".