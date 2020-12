شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام مابيتطلبش.. كيم كاردشيان تختبر ذاكرة معجبيها ومدى تركيزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان قررت أن تختبر محبيها وعشاقها الذين يتابعونها من عشرات السنين، حيث نشرت كيم كاردشيان البالغة من العمر (40 عام) على صفحتها الشخصية على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 193 مليون شخص عدد من الصور التى تظهر مدى حنينها للماضى، وهى الصور التى التقطت لها فى ميامى عام 2012 أى منذ 8 سنوات.

وكانت كيم فى ذلك الحين تصور برنامجها " keeping up with the kardashians " وبدت النجمة الشهيرة بالصور ذات الاطلالة الجذابة، وعلقت كيم علي الصور: "وجدت هذه الصور من ميامي 2012..من يتذكر هذه الأطلالات؟"، وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر المزيد عبر الـStories الخاص بانستجرام، وكأن كيم تختبر مدي تركيز محبيها في اطلالاتها التي مرت عليها سنوات طويلة وهل مازالوا يتذكروها أم لا.





من جهه أخري اشارت عدد من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية أن كيم كارداشيان وكانى ويست "يعيشان حياة منفصلة"، فكيم وكانى اللذان تزوجا فى عام 2014 ولديهما أربعة أطفال نجيا من مشاكل زوجية خلال الصيف الماضى وذلك وسط مشاكل الصحة العقلية المستمرة لكانى ومحاولته الفاشلة للرئاسة.

تصدر الزوجين اسم عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها "ديلى ميل " و بيبول"، حيث يقال إن الزوجين القويين لا يزالان معا، لكن أحد المصادر اخبار موقع "بيبول" بأنهم "يعيشون حياة منفصلة إلى حد كبير" حاليا ، حيث أضاف المصدرأن كيم لديها عمل ومشاريع مهمة بالنسبة لها، وكانى لديه أعماله أيضا الذى يركز فى تنفيذها حاليا".

وأشار المصدر إن حياة كيم وكانى "لا تتداخل كثيرا" وليست مشتركه مثل قبل، وفى الحقيقة أن كيم كاردشيان سعيدة بالتركيز على الأشياء التى تعشقها.

فهى منشغلة بالعديد من المشاريع بما فى ذلك خط ملابسها "SKIMS" كذلك عملها القانونى فى إصلاح السجون.

من جانب اخر أن كانى البالغ من العمر ( 43 عام ) بعد محاولته الفاشلة لمنصب رئيس الولايات المتحدة لم يكن نشط على Twitter منذ 4 نوفمبر مثلما كان نشط فيما قبل، ولم يظهر مغنى الراب علنا مع عائلة كارداشيان منذ احتفال كيم بعيد ميلادها الأربعين فى فى شهر أكتوبر الماضى، وفى الحقيقة يبدو أن كانى ويست يواصل التركيز على مشاريعه الإبداعية الخاصة ، مثل علامته التجارية Yeezy والموسيقى الجديدة ، كما أعلن مغنى الراب الشهير "Pusha T" مؤخرا أن كانى ويست سيكون منتجا لألبومه القادم.



