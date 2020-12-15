شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى فى صورة مع 3 نجوم شباب: "المواهب المصرية الرائعة مستقبل السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة بشرى جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصحبة النجوم الشباب أمير المصري، كريم قاسم، وعمرو عابد، وعلقت على الصورة، "مع زملائي الممثلين والمخرجين .. مستقبل السينما .. المواهب المصرية الرائعة .. أحبكم يا رفاق"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بعد نشرها لها، حيث حصدت الكثير من الإعجابات والتعليقات.



بشرى

وكانت النجمة بشرى قد احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل، منذ أيام فى أجواء عائلية، بحضور والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وفى أول تعليق لها بعد عقد القران، قالت بشرى: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات".



بشري

وكان سالم هيكل قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة ، وسط عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد الصاوى، بوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم، ويشار إلى أن بشرى تصور حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.

وعبرت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل الاختيار 2، والمنتظر عرضه خلال السباق الرمضانى القادم، مؤكدة أن سعادتها نابعة من أهمية موضوع المسلسل، واتصاله بكل أسرة مصرية، بجانب أن الشخصية التي تجسدها هي شخصية حية بيننا، وحقيقية بالفعل، بالمشاركة مع كوكبة من النجوم التى طالمت ما تمنت بالعمل معهم.