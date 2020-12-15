ريتا حايك وباسل خياط في عمل درامي مشترك قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ 10 دقائق

كثرت في السنوات الأخيرة الأعمال الدرامية المشتركة بين لبنان والعالم العربي، إذ أعطى ذلك رونقاً جديداً في الدراما إثر اجتماع الأسماء الكبيرة والخبرات الطويلة.

وبعدما كانت الممثلة ريتا حايك أعلنت، في تصريحات سابقة لها، عن أنها ترغب في العمل مع النجم السوري باسل خياط في عمل درامي مشترك، سُرّبت معلومات عن ذلك، وفق ما ذكرته “نواعم”، أفادت بأن المشروع الدرامي المشترك أصبح متكاملاً وينتظر ساعة الصفر ليبدأ إنتاجه بين خياط وحايك.

إلا أن هذه المعلومات تبقى غير مؤكدة ومجرد شائعات الى أن يؤكدها خياط أو حايك.

وشاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك في فيلم إيطالي قبل أشهر، واللافت أن الفيلم نال جائزة أخيراً بحسب ما نشرت حايك على صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، وعبّرت حايك عن فرحها بعد أن نال الفيلم الإيطالي“LA REGOLA D’ORO” ، جائزة الجمهور في “PorrettaCinema”. وقالت:”REGOLA D’ORO” الفيلم الإيطالي الذي كان لي الشرف أن أكون جزءاً منه، قد نال جائزة الجمهور في “PorrettaCinema”.