رضوى الشربيني
تحرص الإعلامية المصرية رضوى الشربيني دائماً وفي كافة برامجها أن تتناول المواضيع الاجتماعية المثيرة للجدل، إذ تحاول حل المشاكل الاجتماعية بعبارات منمّقة ومدروسة.
في سياق متصل، تفاعلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مع قضية فتاة تعرضت للتحرش في مصر، اذ دعمتها وطالبت بالإعدام لكل متحرش.
وكتبت رضوى على صفحتها الخاصة: “الرجالة لما بتسافر بره بتحط عنيها في الأرض مهما كانت الست لابسة ولا يجرؤ حد يقرب منها… لكن لما يبقى في بلده يقولك ماهو لبسها ملفت وتستاهل… الإعدام لكل متحرش أو مغتصب”.
وكانت نشرت رضوى الشربيني صورة من إطلالة جديدة لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ لوك جديد وشعر بني اللون قصير بتسريحة مجعدة، وإعتمدت ملابس كاجوال باللون الزيتي، الأبيض والبني، ووضعت مكياجا ناعما بألوان زاهية.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني: لإعدام كل متحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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