تراند اليوم : يسرا وهيفاء وهبي ضراير في رمضان 2021 – إتفرج

كشف المخرج سامح عبد العزيز عن بدء تحضيرات مسلسل “حرب أهلية” من بطولة الفنانة يسرا لسباق دراما رمضان 2021، بعد نجاح تجربتهما “خيانة عهد” في رمضان الماضي.

أضاف سامح عبد العزيز في تصريح لبرنامج et بالعربي أن فريق العامل متعاون بشكل كبير خلف الكاميرات، مشيرًا إلى أن المسلسل سيجمع الفنانة هيفاء وهبي بيسرا والتي من المقترح أن تجسد دور ضرتها، موضحًا أنه يحمل اسم “حرب أهلية” كإسم مبدئي قد يتم تغييره.

المسلسل سيدور في إطار تشويقي وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر تخوض يسرا تجربة سينمائية جديدة مع سامح عبد العزيز في فيلمهما الجديد “ليلة العيد”.

تدور أحداث الفيلم حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المجتمع.

وتجري يسرا اجتماعات مكثفة بالثلاثي المخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي والسيناريست أحمد عبد الله للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل.

ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم قريبا لعرضه في أحد مواسم الأعياد في عام 2021

جدير بالذكر أن يسرا تعاونت مع سامح عبد العزيز من قبل في مسلسل “خيانة عهد” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان ‏وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز‎.

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