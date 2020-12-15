تراند اليوم : شاهد.. اعلانات ألبوم الهضبة الجديد تملأ شوارع القاهرة

انتشرت في شوارع العاصمة المصرية القاهرة أول إعلانات ألبوم المطرب المصري الشهير عمرو دياب الجديد، الذي يحمل اسم “يا أنا يا لأ”، حيث يظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود عليه نقط بيضاء.

ولفت الموقع إلى أن آخر ألبومات عمرو دياب كان يحمل اسم “سهران” وتم طرحه مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية.

وأورد الموقع أبرز الأغاني التي شملها الألبوم الأخير ومنها: “جامدة بس – سهران – هيعيش يفتكرني – مهرجان – جميلة – بالضحكة دي”.

كما شمل أغاني أخرى مثل: “عم الطيب – مكانك في قلبي – حلوة البدايات – زي مانت – ياروقانك – روح – بحبه – قدام مرايتها – يوم تلات – أول يوم في البعد”.



