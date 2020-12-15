شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تبدأ تصوير دورها فى "أهل الكهف" وتحضر لـ"الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

وفى سياق متصل تواصل ريم تحضيرات دورها في مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد في العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.



ريم مصطفى

مسلسل "الملك" نتاج تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، وهو سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى ويشارك في بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصرى، محمد علاء، ياسين السقا، ومعتز هشام.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى وتشارك في بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وعرض لها مؤخراً مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية وشارك فى بطولتها أحمد العوضى ورياض الخولى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على،