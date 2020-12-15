شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض"سالب واحد" بمهرجان المسرح العربى بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات" عروضه المشاركة والمتنافسة علي جوائزه، حيث يعرض اليوم الثلاثاء مسرحية "سالب واحد" تأليف محمد عادل وإخراج عبدالله صابر بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية .

والمهرجان تستمر فعالياته حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي ويشارك فيه 13 عرضًا مسرحيا تتنافس علي جوائزه ويقام برعاية وإشراف الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع، وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخرج حفلي الافتتاح وسيخرج الختام الفنان طه خليفة ، وفي حفل افتتاحه كرم الدكتورة الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين.

وقال أشرف زكي عقب تكريمه إنه بعد تخرجه من المعهد جلس على سلمه وقال ماذا أفعل فقرر أن يستمر في المعهد كمعيد ثم كأستاذ فهو لا يستطيع أن يبعد عن بيته وهو المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما كرم عددًا من الدفعات التي تخرجت فى المعهد في اقسام الدراما والديكور والتمثيل وكان منهم الفنان عمرو القاضي.