محمد الشرنوبي يوجه رسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على توجيه رسالة مؤثرة لوالده.

ونشر الشرنوبي، صورا بصحبة والده في مرحلة الطفولة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي وصاحبي وأخويا واستاذي اللي حببني في حاجة اسمها فن.. ربنا يخليك ليا ولكل اللي بيحبوك يا حبيبي.. بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا".

يذكر أن، محمد الشرنوبي، ينتظر عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.