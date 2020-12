شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفى وقت سابق، ذكرت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، أن البدء فى التصوير من جديد فى شهر مارس المقبل، جاء بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم منذ عدة أشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

وأضاف وايتيتى:"فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفلا عمره 10 سنوات، ماذا تريد فأجاب أنه يريد كل شىء، ولذلك الفيلم سيحتوى على كل شىء يريده المشاهد".

وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتى، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد.