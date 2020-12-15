شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى سعيد بردود الأفعال بعد طرح "تقيل وهادى": اللى جاى أحلى ومفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب حاتم فهمى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنية "تقيل وهادى" على أنغامى، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته داخل الوسط الفني وخارجه، مضيفا أنه قدم أغنية مختلفة وهو مايعتاد عليه في أعماله مشددا على حرصه على التجديد والاختلاف مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سوف يقدم عددا من المفاجآت.

أغنية "تقيل وهادى" من المقرر إذاعتها قريبا على موقع اليوتيوب على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في إحدى الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم من كلمات وألحان عمرالشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب ومن المقرر طرحها على اليوتيوب والقنوات الفضائية شهر ديسمبر المقبل .

وتقول الأغنية :

ضحكة خلت قلبي يولع تعبت قلبي معاك

حقك اتقل عادي وادلع برحتك انت فداك

انا كانت تقيل وهادي لا فرقلي مين قصادي

شقلبتلي لي حياتي نستني مين انا

ويتعاون حاتم فهمى في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.