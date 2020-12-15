روضت شرير الشاشة وأجبرته على طلاق زوجاته.. حكايات علوية جميل في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة علوية جميل، التي رحلت عن عالمنا عام 1994.

اشتهرت علوية في الوسط الفني بلقب "المرأة الحديدية"، نظرًا للأدوار الجادة التي كانت تجيد تقديمها عبر الشاشة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن علوية جميل تزامنًا مع ذكرى ميلادها:

- اسمها الحقيقي إليا صابات خليل المجدلاني"، ولدت في قرية طماي الزهايرة عام 1910.

- تزوجت للمرة الأولى وعمرها 13 عاما، والتحقت عام 1925 بفرقة ''رمسيس'' مع الفنان يوسف وهبي وكان عمرها وقتها 15 عاما فقط، ثم انتقلت للفرقة القومية، ولُقبت برائدة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات من بينها ''راسبوتين، الكونت دي مونت كريستو، الوطن، الطلاق، النائب المحترم، دم ملوث''

- بدأت علاقتها بالسينما عام 1940 وظهرت في أول أفلامها ''بورسعيد''، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها ''القصر الملعون، التلميذة، مفيش تفاهم، معجزة السماء، نساء بلا رجال''.

- انفصلت علوية جميل عن زوجها وبحسب ما ذكره الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "الحكواتي"، كان يعاملها زوجها بطريقة سيئة، ما أسفر عن انفصالهما، وبعدهادخلت في قصة حب مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي، وتم تتويج قصة الحب بالزواج، بعدما ساعدته عقب وفاة والدته وباعت مصاغها بـ20 جنيه ومنحتهم له كي تساعده في أزمته، وعاشا سويًا ما يزيد عن 40 عامًا حتى رحيل "المليجي" عام 1983، ولم ينجبا أى أبناء.

- قيل عن علوية جميل أنها كانت تحب المليجي وتغار عليه كثيرًا ولم تسمح لامرأة أخرى بالاقتراب منه، وذكر الغيطي في برنامجه أن المليجي تزوج من الفنانة سناء يونس، وعندما علمت "علوية"، واجهته واعترف بالزيجة وهو ما أدخلها في حالة اكتئاب ما دفعه لطلاق سناء يونس قبل رحيله بعدة أيام.

- ومن جانبه قال الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "8 الصبح" أن علوية جميل كانت امرأة حديدية في الحياة الشخصية أيضًا، وإنها عندما كانت تعلم بزواج المليجي من أخرى كانت تتدخل وتجبره على الطلاق.

- قدمت علوية جميل عمل تليفزيوني وحيد هو مسلسل ''القط الأسود'' مع زوجها محمود المليجي، واعتزلت العمل السينمائي عام 1964، وتفرغت لحياتها مع زوجها الفنان محمود المليجي حتى وفاته، لتلحق به عام 1994.

