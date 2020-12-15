زين مالك يمتنع عن حضور زفاف شقيقته من “مجرم”: “خرج للتو من السجن”

متابعة بتجــــــــــرد: امتنع الفنان العالمي زين مالك عن حضور حفل زفاف شقيقته الصغرى واليها من حبيبها الذي كان محكوماً عليه، في وقت أرسلت فيه حبيبته جيجي حديد رسالة إلى واليها، أكّدت فيها أنها “تمنّت” لو شاركتها يومها المميز.

وذكر موقع الـ”دايلي ميل” البريطاني، أنّ واليها (22 عاماً) تزوّجت من جنيد خان (24 عاماً) الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في العام 2017، لتورّطه في حادثة سرقة سيارة.

وفي التفاصيل، فإنّ خان وشريكه آدم تاكوليا تعقّبا سيارة من نوع “سيات ليون كوبرا” في العام 2017، بينما ارتديا قناعين، قبل التعرّض للمرأة المسنة التي كانت تقودها وتهديدها بالسلاح وسرقة السيارة.

وأفاد مصدر مقرّب من العائلة أنّ “لا أحد راضياً” عن زواجها منه، حيث يبدو أنّ والدها ياسر تغيّب عن الزفاف أيضاً، مضيفاً: “إنه مجرم، والأمر ليس جزءاً من ماضيه، فقد خرج للتو من السجن”.

من جهتها، شاركت واليها مشاهد من زفافها عبر “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “إنه أفضل يوم مع أفضل الناس. بالفعل، لا أعتقد أنه بإمكاني قضاء يوم أجمل من هذا اليوم. الحمد لله (باللغة العربية). لا أصدق أننا تزوجنا رسمياً”.