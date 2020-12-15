شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح "Captain Marvel 2" إلى نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت Marvel تأجيل طرح فيلم "Captain Marvel 2" للنجمة بري لارسون من 2 يوليو إلى 11 نوفمبر 2022، بسبب تأخير مواعيد التصوير بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينات العقد الماضى إلى وقتنا الحالي، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".

واختارت الشركة الكاتبة الصاعدة ميجان ماكدونال، وهى كاتبة في سلسلة مارفلWandaVision، لوضع نص برمجي جديد لمتابعة الموافقة المسبقة لـ الجزء الثانى من العمل، التي أخذت في عام 2019.

ويعد فيلمCaptain Marvel، هو أول عمل من شركة مارفل، الذى ركز بشكل أساسى، على السيدات، واستطاع النجاح في وسط كل الأفلام التي طرح أمامها، وأكد على ذلك بتخطيه حاجز المليار دولار أمريكى، إلى وقت إزالته من دور العرض المختلفة.

يذكر أنه حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، ملياراً و200 مليون دولار إيرادات فى دور العرض، منذ طرحه 8 مارس من العام الماضى 2019، فى دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 500 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 700 مليون دولار حول العالم.

فيلم Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس

ودار الجزء الأول من فيلمCaptain Marvel، حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.