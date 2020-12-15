شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فى أحدث صورة مع زوجته: الشايب والجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم آسر ياسين في أحدث صورة له من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر خلال الصورة وهو برفقة زوجته، كما تميز بلوك فيلمه الجديد الشايب، الذى سبق وروج له بافتتاحية مهرجان القاهرة السينمائى، ليعلق على الصورة : "الشايب والجميلة".



آسر ياسين وزوجته

وفاجأ النجم آسر ياسين متابعيه فى وقت سابق حينما ظهر بالأمس بفاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع انستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.

وكان ظهر النجم آسر ياسين بالأمس بلوك "الشايب" بشعر أبيض، وهو نفس الشخصية التى يجسدها في فيلمه الجديد، بعد أن وصل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة ممسكا "خوذة".

وشارك النجم آسر ياسين جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه مع أبطال وفريق عمل فيلم "رسائل البحر"، ومنهم النجمة بسمة، والمؤلف والمخرج داوود عبد السيد، والفنان أحمد كمال، معلقا على الصورة: "رسائل البحر علي نتفليكس"، وذلك بعد 10 أعوام علي العرض الأول للفيلم، حيث عرض عام 2010، وحقق وقتها نجاحا كبيرا، كما نشر صورة أخرى تجمع فريق العمل معلقا عليها :"في حضرة العمالقة".

تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه فيترك الطب ويقرر العمل صيادا فيلتقى بأكثر شخص كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر، وهو من بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، إخراج وتأليف داود عبد السيد.