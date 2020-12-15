شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية بريانكا شوبرا ونيك جوناس فى أحدث صور بمنزلهما قبل الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر تثبت النجمة الهندية بريانكا شوبرا أنها تعيش بمنتهى السعادة والتفاهم بصحبة زوجها الممثل نيك جوناس، مثلما ظهر بآخر صورة نشرتها على موقع انستجرام بصحبته حيث ظهر فيها معهما كلبهما، وهى تحمله، وعلقت عليها : "أحب الاثنين للغاية".



بريانكا شوبرا وزوجها

وفى سياق آخر كشفت الممثلة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس، عن حملة خيرية أعلنا عنها مؤخراً، الحملة تحمل اسم feed وهدفها مثلما أكد موقع الديلي ميل سد جوع 300 ألف طالب من الأطفال الفقراء الذين يعانون من أجل الوصول إلى الطعام.

وكانت كشفت النجمة بريانكا شوبرا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن طرحها كتاب حول سيرتها الذاتية باسم "غير مكتمل"، وذلك بعد فترة من الترويج للكتاب التى أعلنت عن إقدامها علي كتابته منذ عامين، قبل أن تعلن اليوم انتهاءها منها، مؤكدة أنها اختارت اسمه من فترة طويلة، ودوماً ما حلمت باللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.

كما علقت وقتها علي غلاف الكتاب بكتابة "الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنها تجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت تعتقد أنك قد نسيتها..، أدركت أن كوني "غير مكتمل" - فى إشارة إلى اسم الكتاب - له معنى أعمق بالنسبة لي، وكان في الواقع أحد أكثر المواضيع شيوعًا في حياتى.