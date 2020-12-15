كيلي كلاركسون تتهم زوجها السابق بالإحتيال بمليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - السبب الرئيسي لانفصال عدد من مشاهير الغرب يكون سببه الخيانة أو المال،وبعد الإنفصال يتبارى بعض الأزواج في فضح الآخر إعلامياً،لإثبات أنه كان ضحية .

وبحسب موقع "هولا" ،لا تخشى مغنية البوب الأمريكية كيلي كلاركسون ،البالغة من العمر "38 عاماً"،والحائزة على جائزتي "غرامي"، من الوقوف والقتال قانونياً ضد زوجها السابق براندون بلاكستوك،التي اتهمته قانونياً بالإحتيال عليها لأكثر من عقد كامل "10 سنوات" .

وبحسب ماورد في ملف دعوى قانونية رفعتها مغنية البوب الأمريكية كيلي كلاركسون ضد زوجها براندون كلاكستوك،قام زوج كيلي السابق براندون كلاكستوك بتقاضي مبالغ زائدة مقابل خدماته كمدير لشركة كيلي كلاركسون منذ عام 2007 ،حيث أبرم براندون اتفاقاً شفهياً مع شركة : "Starstruck Management Group" وكان براندون ووالده نارفل بلاكستوك شريكين رئيسيين فيها.

وقد رفعت المغنية كيلي كلاركسون "38 عاماً" دعوى "احتيال" في مكتب مفوض العمل في كاليفورنيا تزعم فيها : أن "اتفاقية العمل الشفهية التي أبرمها زوجها السابق مع الشركة المذكورة،هو ووالده شريكان أساسيان فيها وسيلة احتيال لخداعها،كما قالت كيلي كلاركسون إن الأب والإبن بلاكستوك لم يحصلا على رخصة رسمية بالعمل كوكلاء أعمال للمواهب في كاليفورنيا،وعلى هذا الأساس القانوني ،طالب محامي كيلي كلاركسون القانوني بإعلان جميع الإتفاقات المبرمة مع الشركة المديرة لأعمالها باطلة وغير قابلة للتنفيذ.

كيلي تطالب باسترداد أموالها

كيلي كلاركسون وزوجها براندون بلاكستوك وولداهما

بالإضافة إلى إلى المطالب القانونية بإلغاء اتفاقها مع الشركة المذكورة ،تطالب كيلي أيضاً باسترداد كامل أموالها التي ذهبت كرسوم مالية ،والتي دفعتها من عام 2007 إلى عام 2020 الحالي،حيث وصفت هذه الرسوم المالية بأنها "غير معقولة" ،وبأنها دفعت مقابل خدمات "غير قانونية".

كما زعمت شركة : "Starstruck Management Group" أن المغنية كيلي ترفض دفع عمولات بقيمة مليون و400 ألف دولار.

وقال الفريق القانوني لعائلة بلاكستوك،إنه من المؤسف أن كيلي كلاركسون تحاول تجنب دفع العمولات المستحقة ،وبسبب ادعائها تحاول الحصول على "ميزة" في إجراءات الطلاق وحضانة الطفلين "ريفر روز –خمس سنوات" ،وريمنجتون ألكسندر" – 4 سنوات".

وتزعم الشركة أنها هي من " طورت كيلي كلاركسون إلى نجمة عملاقة".

يشار إلى أن كيلي كلاركسون ناضلت قانونياً وفازت بحق حضانة طفليها من زوجها السابق براندون بلاكستوك.



