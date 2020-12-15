 هل تزوجت تايلور سويفت سراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تحظى المغنية الأمريكية تايلور سويفت "30 عاماً" باهتمام شعبي بها وبحياتها الخاصة وليس بنشاطها الفني فحسب.

وينافس الإهتمام بحياتها الخاصة،الإهتمام بحياتها الفنية والمهنية بل إنها تثير فضول مئات ملايين المعجبين بها.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة، أثارت المغنية الأمريكية تايلور سويفت ،البالغة من العمر "30 عاماً" فضول الملايين من متابعيها ومحبيها بشأن علاقتها العاطفية بالممثل الشاب " جو ألوين" البالغ من العمر "29 عاماً" الذي صرح في وقت سابق من العام الماضي ،أنه يستمتع ويسعد عندما يلهم حبيبته تايلور كتابة وغناء أغاني رومانسية عنه،وسارع البعض للتكهن بأنها تزوجت سراً منه.

سبب التكهن بزواج تايلور سويفت سراً: ألبومها الجديد

تايلور سويفت وجو ألوين

وما دفع محبو سويفت إلى التكهن بزواجها سراً، هو: نشرها صورة لها مرتدية فستاناً شبيهاً بفستان الزفاف، لتعلن من خلاله إطلاق ألبومها الجديد التاسع في مسيرتها الفنية والمهنية :"إيفرمور"،الذي أصدرته بعد مرور فترة قصيرة على إطلاقها ألبومها السابق الثامن "فولكلور".

هل من الممكن أن يكون لديها إبنة سرية أيضاً؟

يشار إلى أن تايلور سويفت تواعد حبيبها "جو ألوين" منذ صيف عام 2016، حتى أن بعض المعجبين أشاروا إلى أنهم لن يتفاجأوا إذا كان لديهما إبنة سرية تسمى "ويلو"، على اسم واحدة من الأغاني السابقة لها،فهل من الممكن أن يكون هذا التكهن صحيحاً أم أنه مجرد تمني من المعجبين أو تكهن خيالي جداً؟

فاجأت جمهورها بألبومها التاسع ليكون هدية الأعياد له

وكانت تايلور سويفت بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية،قد أطلقت ألبوماً مفاجئاً للجميع قرب حلول عيد الميلاد المجيد وموسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية،وهو الألبوم التاسع لها ،وأعلنت عن إطلاقه الخميس 10 ديسمبر- كانون الأول 2020 ،عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعها فيه 87 مليون و700 ألف شخص حول العالم، بمنشور خاص وجهته لمحبيها قالت فيه: " يسعدني الإعلان أن ألبوم الأستوديو التاسع الخاص بي ،وشقيقه ألبوم "فولكلور" سجلا،وسيصدران في منتصف الليلة ،ويطلق على الألبوم الجديد إسم: "إيفر مور".

وشاركت محبيها في مواقع التواصل الإجتماعي قائمة أغاني ألبومها التاسع الجديد "إيفر مور"،ومن بينها أغنية مميزة إسمها "Closure."

وبعد إعلانها عن إطلاقها ألبومها التاسع الجديد "إيفر مور" أوضحت تايلور،إنها لا تستطيع التوقف عن العمل وكتابة الأغاني ومحاولة جعلها أكثر شاعرية وجمالاً.

وإصدار تايلور سويفت ألبومين غنائيين في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا يظهر قوتها الإبداعية،وتمتعها بمناعة نفسية رائعة تجعلها تواصل عطائها الفني والإجتماعي حتى في ظل الظروف الصحية والنفسية والإقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.





