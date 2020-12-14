ظهور جن عاشق وأفعى وقطة لـ وجه القمر دينا فؤاد يشعل أحداث الحلقة الثانية من "جمال الحريم"

• المسلسل يتصدر نسب المشاهدة على قناة DMC .. وتطورات سريعة تجذب الجمهور لمتابعة أحداثه

• الحلقة الثانية تشهد الظهور الأول للفنان صلاح عبد الله فى دور "الشيخ حسن".. وأشرف مصيلحى فى شخصية مختلفة

• نور تعرض نفسها على طبيبة نفسية لتفسير الأحلام الغريبة التى تراودها وتظهر بشخصية مغايرة فى عالم آخر



تطورات سريعة وأحداث متلاحقة تظهر فى الحلقة الثانية من المسلسل الدرامى "جمال الحريم"، حيث ظهر الجن العاشق بوضوح لـ "حنان" والتى تلعب دورها وجه القمر دينا فؤاد، وعلى هيئة رجل يرتدى ملابس سوداء ويظهر وجهه وملامحه جيدا، الجن العاشق ظهر لـ"حنان" الزوجة التائهة والخائفة والمضطربة التى تجسدها ببراعة مطلقة دينا فؤاد، إذ أمسكت بتفاصيل الشخصية جيدا وحافظت على انفعالاتها فى كل مشهد وكل حركة، إذ بدأت تراودها رؤى وهى مستيقظة وكأنها تمشى فى طرقة ضيقة ومظلمة ويظهر لها الجن العاشق فتسأله بكل خوف وترقب :"من أنت"؟! ولكنه لا يجيبها، ويمشي، فتمشي ورائه، فيظهر لها طفلتان، وتعطيها إحداهن ورقة مكتوب عليها طلاسم غريبة، ثم يتدخل زوجها ليوقظها من هذه الرؤيا المرعبة، لتخبره بكل حزن وتوتر أنها تريد النوم، وفجأة تتحرك ناحية الدولاب لتفتحه وتجد به قطة، وعندما

تحكى لصديقتها تجسدها النجمة "نور" وهي منهارة فى البكاء تصمم أن تفتح هى الدولاب لتخبرها أنه لايوجد بداخله شىء، ولكن "حنان" ترى أفعى سوداء تصدر صوتا مخيفا بينما نور لا ترى أى شئ.



لم يكن هذا التحول الكبير هو الوحيد الذي حدث لشخصية "حنان" وجه القمر دينا فؤاد، بل أنها أصبحت ترى "هلاوس" بصورة شبه دائمة، حيث رأت شعر زوجها المقصوص علي التسريحة، وعندما استعانت بزوجها لتتأكد مما تراه لم تجد أثر لهذا الشعر وجاء ذلك بعد مكالمة هاتفية لأحد الشيوخ يتوسط لها عند الشيخ رجب الذي تتعشم أن ينقذها مما تراه من رؤى ليصبر عليها أسبوعين لتدبر له مبلغا من الأموال الطائلة التي طلبها.



وشهدت الحلقة الثانية ظهور مميز للفنان القدير صلاح عبد الله في شخصية "الشيخ حسن" ويتضح أنه في عصر بعيد، ويقوم بوعظ عدد من الشباب ويؤكد علي أن الحب لكل مخلوقات الله والتأمل فى الكون هو طريقنا للحب بلا حدود لله، كما ظهرت النجمة نور فى شخصية

ثانية وهي "صفية" بنت الشيخ حسن، وهي شخصية من عصر مختلف وقديم، وشهدت الحلقة أيضا ظهور مميز ومختلف للفنان أشرف مصيلحى فى دور رجل يشكك في الدين، و يدعو لقوى مجهولة.وألقت الحلقة الضوء على حياة نور العملية حيث أصبحت تسير جيدا بعد وفاة شقيقتها، كما استعرضت الأحداث أن زوج شقيقتها فريدة ووالد الطفل الرضيع "فريد" يتركه لجدته لترعاه بسبب انشغاله بعمله وسفره، واستعانت نور بصديقة لها تدعى "منار" وهي طبيبة نفسية لتفسير الأحلام الغريبة التي تحدث لها وتنصحها بأن تتوقف عن المقاومة وتترك نفسها للحلم علي انه رحلة جديدة.



ويبدو أن الحلقات القادمة ستشهد مفاجآت كثيرة خصوصا فيما يتعلق بشخصية وجه القمر دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور، والتى تشهد شخصيتهما تحولا كبيرا، تبعا لأحداث المسلسل، وأيضا شخصية الفنان الكبير صلاح عبد الله الذى بدا مختلفا عن أعماله السابقة.



مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

