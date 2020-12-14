قال الفنان سامح بسيوني، مدير عام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، أنه سعيد بتحقيق الدكتور أشرف زكي لحلمه في إقامة المهرجان.
المهرجان يحرص على إظهار مواهب الشباب في المجال المسرحي.
واكد "بسيوني" خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة بمهرجان المهن التمثيلية المسرحي، أن هناك العديد من الفنانين خرجوا من المسرح اصبحوا نجوم حاليا أبرزهم أحمد الرافعي وعابد عناني، واضاف أن
إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.
وكان انطلق منذ قليل حفل الإفتتاح، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام عطوة، شادي سرور، إضافة
يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح بسيوني: مهرجان المهن التمثيلية المسرحي حلم تحقق بفضل اشرف زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.