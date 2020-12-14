مهرجان نجم العرب يكرم الناقد الموسيقى أمجد مصطفى كأفضل صحفى فى الوطن العربى

اختارت مجلة واتس هابن العالمية، الناقد الموسيقى أمجد مصطفى – مدير تحرير جريدة الوفد- كأفضل صحفى فى الوطن العربى، وكرمته ضمن مهرجانها «نجم العرب» الذى أقيم مساء أمس بفندق الماسة، وحضره كوكبة من الفنانين.

واختارت المجلة الناقد الفنى أمجد مصطفى، بناء على استفتاء جماهيرى أقيم فى الوطن العربى ودول الخليج للشخصيات الأكثر إسهاما وتأثيرا عام 2020، وتم اختيار اسم أمجد مصطفى الأكثر تأثيرًا فى الحركة النقدية لعام 2020.

كما وقع الاختيار على عدد من النجوم لتكريمهم عن تميزهم فى أعمالهم الفنية 2020، وعلى رأسهم أسماء الفنانين موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وتسلمتها ابنته عصمت، والفنان محمود ياسين وتسلمها ابنه عمرو محمود ياسين، والفنان عادل إمام وتسلمه شقيقه المنتج عصام إمام، والفنانين يسرا وعاصى الحلانى وحكيم وشيرين عادل وحنان مطاوع وزينة ورامى صبرى وأحمد زاهر والإعلاميه دعاء عامر والمخرج

سامح عبدالعزيز وبيومى فؤاد وهنا الزاهد وشيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح وشيرى عادل والمخرجة شيرين عادل وإنجى المقدم وجميلة العوضى ورامى جمال وليد منصور ووائل حسان وأحمد حاتم وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير، وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير سيد فتوح.

يذكر أن الناقد أمجد مصطفى تم اختياره مؤخرا ضمن 4 نقاد موسيقيين أثروا الحركة النقدية فى مصر على مدار 100 عام، فى الجزء الثانى من موسوعة الموسيقى والغناء التى صدرت مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للمؤرخ الموسيقى الأستاذ الدكتور زين نصار.