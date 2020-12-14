مايا دياب تعليقاً على قرار الداخلية: الهبل بيوجّع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

على أثر قرار وزارة الداخلية والبلديات بمنع الرقص إثر فتح الملاهي الليلية، علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب. وقالت عبر “تويتر”: “الرقص بيوجّع… اووووههه قصدي الهبل بيوجّع… ميري كريسماس افريوان.. قرار صائب قرار العيد… كورونا آه يا كورونا… تذكّري كم واحد ضروري يفلّوا معِك قبل ما تفلّي.. كورونا”.

وعلّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي سابقاً على قرار الداخلية بالسماح بالسهر ومنع الرقص بالقول: الوزارة مهمتها فقط تعميم التوصيات وتنفيذها.

وأوضح فهمي في حديث لقناة “الجديد” مشيراً الى أن الرقص ممنوع لأن اللهاث يتسبّب برذاذ وتعب ونفس سريع من شأنه نقل العدوى.

وكان القرار قد أثار جدلاً في لبنان، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يتعلق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وينصّ القرار على منع الخروج والولوج إلى الشوارع يومياً اعتباراً من الساعة 11 مساءً وحتى الـ5 من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 30 تشرين الثاني الجاري ولغاية الإثنين 7 كانون الاول 2020.