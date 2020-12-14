تراند اليوم : شام الذهبي تدبر لقاء بين والدتها ووالدها بعد إنفصال سنوات – إتفرج

كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، أنها هي التي حملت دعوة والدها أيمن الذهبي لأصالة لحضور يوم تجمع عائلي في بيت جدتها بالقاهرة، كما ظهر في صورة نشرتها على حسابها بتطبيق Instagram.

وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي ربيع هنيدي ببرنامج ET بالعربي، قالت شام إن والدها هو الذي خطط لهذا اليوم العائلي، ففي البداية كان راغبا في دعوتها للغداء، ثم عبّر لها عن أمله في حضور أصالة والأولاد، فحملت رسالته لوالدتها، أيضا حتى تلتقي بجدتها المريضة، التي طلبت من الجميع الدعاء لها بالصحة.

وأضافت شام أنها لم تتوقع موافقة أصالة على الفكرة، لكن المهمة لم تكن صعبة، فوالدتها شجعهتا دائما على التواصل مع والدها وعائلته، ولم يكن ذلك هو اللقاء الأول لهما بعد سنوات، فسبق أن التقيا في العيادة الخاصة بها.

واعتبرت شام أن عيادتها كانت سببا في العديد من الأحداث الطيبة في حياتها مؤخرا، ومنها لقاء أصالة بوالدها وزوجته وأختها أنجيلا، وكان اجتماع العائلة الكبيرة في يوم جمعة بالنسبة لها يوما عائليا بمعنى الكلمة، شعرت فيه بالحب مضاعفا ووصفته باليوم الأجمل في حياتها.