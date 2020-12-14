تراند اليوم : اليوم.. أنطلاق فعاليات مهرجان التجربة الأولى لنقابة المهن التمثيلية

تبدأ اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان التجربة الأولى لنقابة المهن التمثيلية، على خشبة مسرح النهار بحضور عدد كبير من النجوم، حيث تقام افتتاحية المهرجان بحضور لجنة التحكيم بينما يتم تقديم عرض الافتتاح المشارك في مسابقة المهرجان.

ويقام الافتتاح في الساعة السابعة والنصف مساء، بينما تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح نقابة المهن التمثيلية شارع قصر العيني خلف كلية صيدلة.

وجدول عروض المهرجان الذي يشارك فيه 8 عروض مسرحية لعدد من المؤلفين والمخرجين الشباب، وهم عروض “أغنية على الممر”، و”قصة عادية جدا” و”الحلبة”، و”كازينو السهرة السعيدة”، و”الفراشات”، و”ملحمة السويس” و”مسرحية للإيجار” و”مسرحية المصنع”.

كما سيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بجانب حضور عدد كبير من النجوم ويقدم حفل الافتتاح الفنان إيهاب فهمي.



