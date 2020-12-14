تراند اليوم : شاهد .. فضيحة جنسية في منزل هيا الشعيبي مع سائقها الخاص

كشفت الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، عن فضيحة جنسية تورط فيها سائقها الخاص مع خادمتها داخل منزلها، الأمر الذي دفعها إلى طرده بعد 12 عامًا من خدمته لها.

ونشرت الفنانة الكويتية، مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه أنها صبرت عليه كثيراً وكانت تنصحه بإستمرار قائلةً له “يا نظام اعقل” لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثيرة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها.

وأضافت :”بعدين اكتشفت أنه كثير “الثرثرة” مع الخادمات وهم اشتكوا منه”، كما أوضحت أنه سائق كسول ودائما نائم.

وكشفت أنها إضطرت أن تضع عليه مديراً، لأنه لم يكن يهتم بنظافة السيارة، وكانت تمده بالملابس والهدايا لكنه لم يتحسن.

وكانت هيا الشعيبي، تم إخلاء سبيلها مؤخرًا بتهمة نشر مقطع فيديو خادش على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى أنها كانت ترسله إلى إحدى صديقاتها لكنه تم نشره بالخطأ.