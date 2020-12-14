تراند اليوم : رنا سماحة مش مصدقة نفسها إنها إتجوزت – شوف قالت إيه

علقت الفنانة رنا سماحة على زواجها من الملحن سامر أبو طالب الذي احتفلت بزفافها عليه يوم الخميس 10 ديسمبر.

اللقطات الأولى من حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

وقالت رنا سماحة في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي إنها تشعر كما لو كانت تحلم، وكأن أحدهم سيوقظها من النوم بعد انتهاء حفل الزفاف ليخبرها أنها مرت بحلم جميل.

من جانبه أوضح سامر أبو طالب أنه في غاية السعادة لاقترانه برنا سماحة التي أصبحت زوجته بعد 13 عاما من الصداقة.

يشار إلى أن رنا سماحة قد احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر 2020، وقررا أن يكون الزفاف نهاية العام الجاري.

أما عن بداية تعارفها بسامر قالت إنه صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب وارتبطا رسيما.

يذكر أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم “7 رجالة”، الذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، “خانت نفسها” و”تتر النهاية” و”100 مليون عاملة” و”7 رجالة” و”حياتي تخصني” و”اسمه إيه” و”عندي الجرأة” و”نقطة ضعف” و”قلبي معلم” و”بقيت شبهك”.



