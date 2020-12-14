شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يصور مشاهد مسلسل "ضربة معلم" فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل إحدى الشقق في حى مصر الجديدة انتقل فريق عمل مسلسل " ضربة معلم " بطولة النجم محمد رجب لتصوير بعض مشاهد المسلسل هناك، وأعرب بطل العمل عن سعادته بردود فعل المسلسل القوية بعد عرض أولى حلقاته على قناة سى بى سى، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.