شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وأحمد شيبة يجتمعان فى دويتو غنائى.. وطرحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المغنى عمر كمال متابعيه بدويتو جديد يستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة، ويجمعه مع المطرب أحمد شيبة، حينما كشف عن ذلك عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام بصورة تجمعهما معاً وكتب: "كلها أيام وهتسمعوا أقوى دويتو إن شاء الله"، ليكشف بذلك عن تعاونهما سوياً فى دويتو لم يكشف عن اسمه.



عمر كمال وشيبة

من ناحية أخرى انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشبه واحد غيرى"، وهى من كلمات الشاعر رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى طة الحكيم، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها وتقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال شيبة السابقة، بحسب تصريحات رضا برهام لـ"الخليج 365".

وقدم شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

ومن ناحية أخرى سبق وقال المطرب الشعبى أحمد شيبه خلال لقائه بـ "تلفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع، إن أغنية "أه لو لعبت يازهر" بمثابة إنطلاقة لى، وقد أكرمنى الله بحب الناس وهذا يعتبر لعب الزهر الحقيقى بالنسبة لى، ولم أحصل على أى مقابل مادى من هذه الأغنية فبعد إنتهائى منها قمت بتسليمها للأستاذ محمد السبكى، وقام هو بنشرها فى جميع القنوات وكان هذا بناءً على إتفاق بينى وبينه، وأضاف أنا مبدئى أن أكون فى متناول الجميع ومن المؤكد أن الله سيكرمك، وأنا بالفعل أنا فى متناول الجميع وأى شخص يستطيع أن يطلبنى .