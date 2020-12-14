شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز عن رفض أحمد زاهر الانضمام لمسلسل "اللى مالوش كبير": كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأخبار الأخيرة التى زعمت رفض الفنان أحمد زاهر الانضمام لمسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير"، وتجسيد دور ضابط ضمن أحداثه، وأوضحت أن الأمر لا صحة له من الأساس عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وأضافت بأن الفنان احمد سعيد عبد الغنى هو أول المنضمين للمسلسل.

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز أول أمس بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده، معلقة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

من جانبه، شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من احتفال زوجته بعيد ميلاده، معلقا :"شكرا حبيبتي.. بحبك"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، يستعد صناع مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، للتحضيرات الأولية للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

ويعقد مخرج العمل مصطفى فكرى جلسات عمل مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى المنتجة للعمل، بالإضافة لبطلي المسلسل والمؤلف عمرو محود ياسين، للوقوف على التفاصيل المبدئية ، فضلاً عن التحضير للشخصيات الرئيسية والثانوية ، كما تجرى الشركة حاليًا إبرام باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل فور الانتهاء من كل التفاصيل.