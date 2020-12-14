شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى 3 صور من أحدث فوتوسيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة نيللى كريم في أحدث صورة لها من خلال جلسة فوتوسيشن جديدة، ظهرت فيها بطريقة مختلفة، حيث نشرت أكثر من فيديو من كواليس التقاط تلك الجلسة عبر خاصية الاستورى على حسابها في موقع انستجرام، كما تداول محبوها تلك الصور فور طرح الفوتوسيشن.



نيللى كريم بأحدث صور لها

من ناحية أخرى وقع اختيار صناع مسلسل النجمة نيللى كريم الجديد على المخرج أحمد خالد ليتولى مسئولية اخراج العمل الذى يتم التحضير له من أجل العرض في شهر رمضان 2021، حيث تعقد نيللى جلسات عمل مع المنتج جمال العدل للاستقرار على السيناريو وبعدها التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.



نيللى كريم

المخرج أحمد خالد قدم تجربة وحيدة في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011 وشارك في بطولته ريهام أيمن وعمرو عابد ورانيا شاهين وبيومى فؤاد وجميل راتب ورشوان توفيق، كما خاض تجربة اخراج البرامج من خلال برنامج "البلاتوه" الذى قدمه أحمد أمين.



نيللى

كما تنشغل نيللى كريم حالياً بتصوير فيلمها الجديد العميل صفر، مع أكرم حسنى والمخرج محمد سامى، حيث قاربت على الانتهاء من كافة مشاهدها فى العمل الذى يشارك فى بطولته محمد علاء، بيومي فؤاد، لبلبة، نور أبو العلا، سامية طرابلسي، وهو فكرة أكرم حسنى ومحمد سامى وتأليف وائل عبدالله.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.