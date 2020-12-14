شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ابقى قابلنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر، اليوم الإثنين، كليب أغنيته الجديدة "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية: "يارب دايما ناجح فى الخيانة والوجع.. كمل بجد ده انت فظيع اوى يا جدع، الله عليك هتبقى حاجة فى الجحود.. قلبك دة ميت وأنت بارع فى البرود، عرفت تكسب قسوتى وخدت كل الكره ليك.. مشيت معاك أنا سكتى لقيتنى بخسر نفسى بيك.. وخلصت بالسلامة وروح أصل اللى زيى خسارة فيك، وابقى قابلنى لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين.. دة أنا ليا الجنة عشان عشت معاك سنين، ده انت بصراحة ماتتعاشرش.. فكرة أسامحك مفتكرش.. والراحة بعدك هلاقيها فى ناس تانيين، عملت كتير عشان خاطرك ورد فعلك كان غريب.. تقسى على اللى بيحبك وأسهل حاجة انك تسيب.. دلوقتى أنا هعمل زيك هبعد وأقولك دة النصيب".



فضل شاكر

من ناحية أخرى طرح فضل شاكر كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، التى غناها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب

وتقول كلمات الأغنية: "للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه.. إلخ".