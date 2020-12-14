شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بـ5 أورام فى رقبتها وتطلب من جمهورها الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة حسناء سيف الدين، أنها أجرت فحوصات طبية أظهرت تواجد أورام فى منطقة الرقبة، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها على فراش المستشفى، أتبعتها قائلة: "بعد الفحوصات والسونار طلع فى رقبتى خمس أورام وفى انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها، إن شاء الله تطلع حميدة، ادعولى".



حسناء سيف الدين

وتشارك الفنانة حسناء سيف الدين، فى بطولة مسلسل "هى" مع المخرج محمد النقلى، حيث بدأت تصوير مشاهدها فى العمل، وتجسد فى المسلسل شخصية "سنية عراوى" فتاة بسيطة، تسكن فى منطقة شعبية، تعمل فى مصنع ملابس، طموحاتها أكبر من مستواها الاجتماعى والثقافى والمادى ولكنها تصمم على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن مستخدمة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يسبب لها الكثير من المشاكل.





وقالت حسناء سيف الدين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها صورت الأسبوع الأول فى مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والأسبوع الثانى داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية "سنية" لأنها صعبة وملونة ومركبة كما أنها بعيدة تماماً عن شخصيتها الحقيقية.

مسلسل "هى" من نوعية أعمال الـ 60 حلقة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.





مسلسل "هى" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالى، حجاج عبد العظيم، حسناء سيف الدين، ومنة فضالى، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.