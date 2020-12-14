شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ رنا سماحة وسامر أبو طالب من شهر العسل: المعنى الحقيقى للسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة رنا سماحة خلال الصور الأولى لها من شهر العسل مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك بعدما احتفلا مؤخراً بحفل زفافهما وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما ونجوم الفن، ممن حرصوا على مشاركتهما تلك اللحظة، وعلقت رنا سماحة على الصورة قائلة: "المعنى الحقيقى للسعادة".



رنا سماحة خلال أحدث صور لها

كان النجم تامر حسني قد أحيا حفل زفاف المطربة ونجمة ستار أكاديمي "رنا سماحة" على الملحن سامر أبو طالب وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.



رنا سماحة

كان ضمن الحضور ريم البارودي ،ياسر فرج، حمادة البيلي، وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب أيدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا ،محمد شاهين ، محمد سراج وهايدي موسى.



رنا سماحة على انستجرام

من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: " بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك" .

كما أطلقت رنا سماحة مؤخرًا ألبوم «7 رجالة»، والذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، "خانت نفسها"، "تتر النهاية"، "100 مليون عاملة"، "7 رجالة"، "حياتي تخصني"، "اسمه إيه"، "عندي الجرأة"، "نقطة ضعف"، "قلبي معلم"، "بقيت شبهك".