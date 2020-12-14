صور| أشرف زكي وإيهاب فهمي وإلهام شاهين في عزاء والد داليا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

وصل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي والفنانة إلهام شاهين، منذ قليل، مراسم عزاء المهندس محمود البحيري، والد الفنانة داليا البحيري، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

ورحل والد الفنانة داليا البحيري، يوم الأربعاء 9 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان أحمد فريد، أعلن عن وفاة والد داليا البحيري عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله .. توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي الثاني المهندس محمود البحيري والد أختي الفنانة داليا البحيري.. نسالكم الدعاء".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسلسل "فلانتينو"بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري هدى المفتي، محمد كيلاني رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.