فنانة تخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في الرقبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة حسناء سيف الدين، خضوعها لعملية استئصال ورم في رقبتها.
ونشرت حسناء، صورة لها وهي ترقد بالمستشفى، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "هعمل النهاردة جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة .. إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة، ويطلع حميد.. أدعوا لي بليز".
يذكر أن آخر مشاركات حسناء سيف الدين، مسلسل"هي" مع المخرج محمد النقلي، حيث جسدت بالعمل شخصية "سنية عراوي" فتاة بسيطة، تسكن في منطقة شعبية، تعمل في مصنع ملابس، طموحاتها أكبر من مستواها الإجتماعي والثقافي والمادي، ولكنها تصمم على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن مستخدمة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يسبب لها الكثير من المشاكل.
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