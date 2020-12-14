"معًا للأبد".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديده لزوجته ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.
ونشرالعوضي، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "معًا للأبد".
واحتفل أحمد العوضي، بعيد ميلاده يوم السبت الماضي، إذ أنه من مواليد 12 ديسمبر 1985 .
يذكر أن، العوضي يتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان المقبل، بمسلسل"اللي ملوش كبير" وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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