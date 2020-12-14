قبل طرحه..تعرف على عدد أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

أعلنت إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، عن تفاصيل ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد، وذلك من خلال خدمة الرسائل النصية الخاصة بأخبار دياب الفنية.

كشفت الرسالة عن عدد أغاني الألبوم الذي يحمل اسم "ياأنا يالاء"، حيث سيضم 14 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرح الأالبوم خلال أيام حسب ماأعلنت خلال الرسالة.

صور..بدء الحملة الإعلانية لألبوم عمرو دياب الجديد

وقدم دياب مؤخراً، مقطع أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، والتي من المفترض أن تتضمن

ألبومه الجديد، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:خالد عز، وتقول كلماتها" محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل، أنا وأنت بميت لمة مش محتاجين لمة لما بشوفك بنسى أنا مين".

وكانت آخر إصداراته الغنائية"الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب"، من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد عادلـ ويقول مطلعها"وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك ياللي مخللي سهرنا جميل والجو جميل علشان انت جميل كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

وكانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينهم 12 أغنية جديدة منهم"هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، ياروقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم في الأشهر الأخيرة من عام2019 وهم "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".