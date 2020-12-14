صور..بدء الحملة الإعلانية لألبوم عمرو دياب الجديد

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، من محبي الهضبة عمرو دياب، البوستر الرسمي لألبومه الغنائي الجديد، التي تواجدت في عدد من الطرق ضمن الحملة الإعلانية له.

حمل الألبوم عنوان "ياأنا يالاء"، وبذلك تكون بدأت الحملة الأعلانية للألبوم تمهيداً لإطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.

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ولم تعلن الصفحة الرسمية لدياب على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أو الشركة المنتجة حتى الآن، عن البوستر بشكل رسمي.

وقدم دياب مؤخراً، مقطع أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من أحد حفلاته الخاصة، للمرة

الأولى، والتي من المقترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:خالد عز، وتقول كلماتها" محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل، أنا وأنت بميت لمة مش محتاجين لمة لما بشوفك بنسى أنا مين".

وكانت آخر إصداراته الغنائية"الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد عادلـ ويقول مطلعها"ط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك ياللي مخللي سهرنا جميل والجو جميل علشان انت جميل كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

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وكانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينهم 12 أغنية جديدة منهم"هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، ياروقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم في الأشهر الأخيرة من عام2019 وهم "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".