فيديو..أغنية "دنيا جديدة لـ أمير عيد ومحمود العسيلي تجتاز الـ 50 ألف مشاهدة

حقق كليب أغنية "دنيا جديدة" لـ محمود العسيلي وأمير عيد، أكثر من 50 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:أمير عيد، توزيع:شريف مصطفى، وتقول كلماتها"قالوا علينا .. مجانين واحنا فضلنا .. ورا قلبنا ماشيين دنيا جديدة .. نبتديها وقلبى وروحى .. راضيين بحبك ..

زى اول مرة لسه بحبك بحسك .. دنيا جديدة مش ناسى .. اول مرة ضحكتى وانا بغنى احساسى .. وانتى سمعانى وحوالينا .. ناس مش فاهمين ان احنا لبعض .. من واحنا صغيرين دنيا جديده .. حلمنا بيها".

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يذكر ان أحدث إصدارات العسيلي كانت من خلال كليب "اختراع" مع الفنان تامر حسني، والتي حققت أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.

وطرح أمير عيد مع فريقه الغنائي "كايروكي"/ ألبوك "أبناء البطة السوداء"، ضم الألبوم 7 أغنيات وهم "أنا السيجارة، يلا نغني، هاتلنا بالباقي لبان، ياأبيض يا أسود، بنخاف، كان لك معايا، هوب هوب".