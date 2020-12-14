نسرين طافش في أحدث ظهور وسط الزهور.. (صور)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومحبيها أحدث صورها، وهي ترتدي فستان مبهج وسط الزهور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "نسرين" على الصور:" أحب هذا العالم لانه غير مثالي لذلك هو ينمو و يتطور و يتوسع .. وعليك ان تتذكر انك انت أيضا لست مثالي لأن العالم باكمله ليس كذلك و عليك ان تتقبل

و تعي بان فكرة كونك لست مثالي هي السبب الذي يجعلك تنمو و تتطور في رحلة الكون ".

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يذكر أن، أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية فيلم "نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، كما شارك فيه عدد

من نجوم الفن، منهم كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.