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آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 5:21 مساءً
ليونيل ميسي
يواجه نادي برشلونة وضعا ماليا صعبا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وتبعاته على النادي إضافة إلى مشاكل إدارية خاصة بالإدارة السابقة.
وصدم المرشح لمنصب رئيس نادي برشلونة الإسباني إيميلي روسو، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حيث توجه له قائلا “قائد النادي الكتالوني والهداف التاريخي له سيكون مطالبا بالاستغناء عن جزء من راتبه من أجل التجديد”.
ولفت موقع “غول” المصري إلى أن المرشحين لرئاسة النادي يتحدثون حول برامجهم المستقبلية، التي يمثل بقاء ميسي أو رحيله جزء منها، مشيرا قول إميلي روسو: “سنطلب من ميسي التضحية بالراتب من أجل تجديد عقده في هذه الفترة الصعبة”.
يذكر أن ميسي، 33 عاما، طلب الرحيل بشكل رسمي قبل بداية الموسم الحالي لكن إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب بارتوميو رفضت الأمر، وطالبته بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، وهي 700 مليون يورو.
ولفت الموقع إلى أن إيميلي روسو يحاول وضع خطط مستقبلية وتوضيحها من أجل الحصول على ترشيح النادي رسميا، وكان آخرها التصريحات الصحفية التي أوضح فيها تفاصيل عن نهجه الذي يقول إنه على القائد أن يضحي من أجل الاستمرار في برشلونة، مضيفا: “علينا الجلوس مع ميسي لكي نطلب منه التضحية بالراتب في الوقت الحالي”.
وقال روسو: “كتب ميسي أروع الصفحات في تاريخ النادي، وعلينا تكريم أساطيرنا بالصورة المثلى”، مضيفا: “مع سقف الأجور والشروط التي نلتزم بها، فهي غير ثابتة كما تبدو”.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح لرئاسة نادي برشلونة يوجه إنذارا “صادما” لـميسي .. هذا ما جاء فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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