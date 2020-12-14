تراند اليوم : مصر تعلن عن كشف أثري كبير بمنطقة سقارة – صور

أعلنت مصر، اليوم الإثنين، عن كشف أثري جديد بمنطقة جبانة سقارة الأثرية، وهو عبارة عن آبار للدفن وبها توابيت أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، فقد تفقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بصحبة زاهي حواس ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن كشف آبار للدفن بها توابيت أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

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وأوضح البيان، أن ”هذا الكشف سيلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير، وسيكشف النقاب عن أسرار جبانة 18 و 19 بمنطقة آثار سقارة“، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم.



